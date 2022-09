È morto don Gianni Paderi, Quartu dice addio al parroco di Santa Maria degli Angeli

Non ce l’ha fatta don Gianni Paderi, è morto a settantasette anni il parroco della chiesa di Santa Maria degli Angeli di Flumini di Quartu. Due settimane fa il ricovero all’ospedale, al Policlinico, per una grave emorragia cerebrale: le sue condizioni, diventate stazionarie, si sono aggravate nelle ultime ore. Nato a Quartucciu, ha guidato la parrocchia della principale chiesa del litorale quartese dal 2002, dopo essere stato vicario al Sacro Cuore dal 1973 al 1986 e aver ricoperto il ruolo a San Giorgio Martire a Quartucciu, a Sant’Isidoro a Sinnai e, come parroco principale, nella chiesa della Madonna della fiducia a Solanas-Geremeas. Tantissimi i fedeli che lo piangono già da ore su Facebook, la stessa parrocchia ha annunciato, purtroppo, la sua morte, con un post ufficiale.

Addolorato il sindaco Graziano Milia: “È una grave perdita non solo per i suoi parrocchiani ma per tutta la città. Don Gianni Paderi in tanti anni era diventato un sicuro punto di riferimento per migliaia di residenti nel nostro litorale, ci mancherà molto”.