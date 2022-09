Intervento sulla rete idrica a Is Mirrionis, martedì possibili disagi

Per consentire un intervento di manutenzione nelle reti interne da parte dei condomini di via Is Mirrionis 6/8, domani martedì 27 settembre 2022, dalle 9 alle 13, sarà necessario sospendere l’erogazione idrica nella parte alta di via Is Mirrionis (vicino piazza D’Armi), e nelle vie Goito, Marengo, Peschiera, Pastrengo e traversa, Montenotte e Turbigo.

L’erogazione sarà ripristinata prima dell’orario prestabilito qualora i lavori dovessero essere terminati in anticipo. Al termine dell’intervento nel serbatoio le squadre di Abbanoa saranno mobilitate per eseguire le manovre di riavvio dell’erogazione. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.