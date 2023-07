È morta Sinead O’Connor, la cantante irlandese aveva 56 anni: “Nothing compares 2 U” l’ha resa celebre nel mondo

Sinead O’Connor è morta all’età di 56 anni. In un comunicato la sua famiglia ha dichiarato: “Con grande tristezza annunciamo la scomparsa della nostra amata Sinead. La sua famiglia e i suoi amici sono sconvolti e hanno chiesto di mantenere la privacy in questo momento molto difficile”, ha riferito l’emittente nazionale irlandese RTE. Nata a Dublino l’8 dicembre del 1966, ha pubblicato 10 album in studio, e il suo successo maggiore rimane legato al singolo “Nothing Compares 2 U”, del 1990, incluso nell’album I Do Not Want What I Haven’t Got. Il brano è una struggente ballata romantica e raggiunge, come riporta il nostro giornale partner Quotidiano.net, i vertici delle classifiche mondiali, tanto da essere nominato il singolo numero uno al mondo dai Billboard Music Awards.