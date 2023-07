Zero telecamere, alla periferia di Pirri trionfano i vandali: “Siamo invasi dai rifiuti”

Le telecamere contro gli incivili dei rifiuti? In molte zone di Pirri, ormai, i residenti le chiedono a gran voce, per prevenire situazioni come quelle che si possono osservare in via Picasso e a pochi metri dalla lunga via Duca di Genova. Rifiuti su rifiuti, ammassati in più giorni da cafoni che arrivano anche con auto o furgoni per disfarsi della spazzatura: “All’inizio della strada adiacente al negozio di mobili di Puddu Crisafulli c’è un cumulo di macerie, sacchi di immondizia, mobili vecchi”, denuncia Emanuela R., residente della zona, che ha deciso di farsi portavoce del malcontento di molti pirresi. “Una vera e propria discarica, così anche alla fine della strada dove c’è un terreno tra l’altro di un privato dove si accumula immondizia in quantità esorbitanti”.

“Basterebbe ripulire prima di tutto e delle telecamere perché il giorno dopo sarebbe tutto uguale, vivo qui da 15 anni”.