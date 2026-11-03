Dopo una vita dedicata al prossimo e alla famiglia, ha raggiunto il suo Benedetto nella città celeste
Margherita Crespellani Porcella
i figli, Gigi con Luciana, Paolo con Elisabetta, Maria Francesca, Carlo con Luisella, Pietro e Kirsten, Amelia con Fabio, Teresa e tutti i nipoti che hanno beneficiato del suo amore e della sua generosità, la ricordano con immensa gratitudine e invitano a partecipare alla Messa
che si terrà il giorno giovedì 5 novembre alle ore 15.00 nella parrocchia Beata Vergine della Salute.
Un ringraziamento particolare a Inna e Samuele per le amorevoli cure e a Josella per la dedizione affettuosa.
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