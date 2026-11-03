Dopo u na v ita d edicata a l p rossimo e a lla f amiglia, h a r aggiunto i l s uo Benedetto n ella c ittà c eleste





Margherita Crespellani Porcella

i figli, Gigi con Luciana, Paolo con Elisabetta, Maria Francesca, Carlo con Luisella, Pietro e Kirsten, Amelia con Fabio, Teresa e tutti i nipoti che hanno beneficiato del suo amore e della sua generosità, la ricordano con immensa gratitudine e invitano a partecipare alla Messa

che si terrà il giorno giovedì 5 novembre alle ore 15.00 nella parrocchia Beata Vergine della Salute.

Un ringraziamento particolare a Inna e Samuele per le amorevoli cure e a Josella per la dedizione affettuosa.

Dal 1951 SORRENTINO

Dal 1880 Erminio Pani – Gruppo Sorrentino

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