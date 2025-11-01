È finita in tragedia l’escursione di 3 scialpinisti tedeschi sulla Cima Vertana sul gruppo dell’Ortles in Alto Adige, a circa 3200 metri.

Due uomini e una donna sono stati travolti e uccisi da una valanga che non ha lasciato loro scampo.

L’allarme è scattato nel primo pomeriggio di oggi, attorno alle 16. Nonostante i tempestivi soccorsi, per i giovani escursionisti non c’è stato nulla da fare. Coinvolti nella valanga altre 4 persone: due sono salve, altre due risultano attualmente disperse.

Foto del nostro partner QN