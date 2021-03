E’ la nonnina dei macellai di Cagliari, Ida Caredda compie 100 anni

Macellai da 4 generazioni. Lei come il padre e prima di lui il nonno e ancora prima il bisnonno. E ora Ida Caredda ha compiuto 100 anni e ha ricevuto un riconoscimento dal Comune di Cagliari.

“Il fatto che sia stato chiamato io a premiare la signora Caredda, è stata una precisa richiesta della famiglia, avendo svolto l’attività di macelleria da ben 4 generazioni”, ha dichiarato l’assessore alle Attività produttive Alessandro Sorgia.

Ida Caredda, nasce a Sestu il 28 marzo 1921 da Angelico Caredda e Benigna Cau, seconda di tre figli.

Bisnonno, Nonno e Padre macellaio, lei ed il fratello Angelo vengono avviati alla professione paterna, che svolge fino all’età di 19 anni, quando incontra l’appuntato Marras, vedovo e con 4 figli in tenera età.

Nonostante la contrarietà della famiglia, nel 1939 lo sposa, donandogli altri 3 figli maschi.

Trascorre tutto il periodo della guerra a Cuglieri, dove presta servizio suo marito, dove nascono due figli e rientra a Sestu nel 1946, per trasferimento del marito.

Nel 1948, apre una macelleria che gestisce in proprio fino al 1955, per dedicarsi esclusivamente alla famiglia, anno in cui è stato ordinato sacerdote il primo dei quattro figli del precedente matrimonio.

Per restare accanto al sacerdote, nel 1958, tutta la famiglia si è trasferita a Cagliari, in via Carrara.