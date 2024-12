E’ ancora allarme cervi sulla Ss 195: “Tre grossi esemplari hanno saltato la carreggiata”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Ancora ungulati che attraversano la strada all’improvviso, certamente ignari del pericolo ma potenzialmente fatali per chi, come è già accaduto, potrebbe impattare contro loro. L’ultimo episodio segnalato è quello della consigliera Roberta Loi, Domus de Maria, che, due giorni fa, ha spiegato: “Stamattina alle 10.15 percorrevo la 195 verso Chia, poco prima del Corte Noa, vedo a 5 metri dalla mia macchina questo sacco enorme che passa in volo dal bordo della strada all’altro, verso la montagna. Che non fosse un sacco, l’ho capito subito dopo quando sono saltati altri due. Erano tre cervi che con una forza pazzesca saltavano dal ciglio della strada all’altro lato, senza toccare l’asfalto. Mi sono fermata e ho azionato le 4 frecce, così come ha fatto l’altra auto che proveniva dalla direzione opposta. Al momento mi sembrava una scena da film con un po’ di spavento. Poi ho realizzato quello che sarebbe potuto succedere. Il peso degli animali a quella velocità, sarebbe stato come tre bombe”. Per un caso fortuito, i due automobilisti non sono rientrati nella traiettoria degli animali, una roulette russa, insomma, dove in gioco c’è la vita delle persone.

“Non possiamo più dire che la Regione interverrà quando ci scapperà il morto, perché purtroppo è già successo, ma niente è cambiato. Speriamo solo che, come la roulette russa, non tocchi mai più a nessuno”.