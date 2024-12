Villasalto, arrivati altri 30 giovani grifoni: saranno liberati in primavera

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Altri 25 grifoni sono sbarcati nei giorni scorsi a Porto Torres dalla Spagna per diventare protagonisti di LIFE Safe for Vultures, il progetto che mira ad assicurare la presenza e il benessere a lungo termine della popolazione di grifone in Sardegna. Parteciperanno al piano di ripopolamento per favorire il ritorno dei grifoni nel Sud Sardegna, in un’areale in cui storicamente hanno avuto casa e svolgevano importanti funzioni eco-sistemiche per gli allevamenti estensivi, estinguendosi nel secondo dopoguerra per una serie di concause.

Partiti per l’isola dal porto di Barcellona, i grifoni sono stati presi in consegna dall’Agenzia regionale Forestas, partner del progetto di cui è capofila il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università di Sassari e al quale partecipano anche il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna, E-Distribuzione e la Vulture Conservation Foundation. Il personale del Centro di recupero della fauna selvatica di Bonassai, a Sassari, ha provveduto all’accoglienza e alla sistemazione degli animali per qualche giorno nella voliera di Monte Minerva, nel territorio comunale di Villanova Monteleone. Nei giorni scorsi il trasferimento alla voliera di ambientamento di Villasalto, nel Gerrei, da dove saranno liberati in primavera.

I 25 grifoni sono 13 femmine e 12 maschi. Sono tutti giovani, nati nel 2024. Provengono dal centro Amus di Villafranca de los Barros, in provincia di Badajoz, nella comunità autonoma dell’Estremadura. Dei contatti con questo importante centro, così come di quelli con cui esistono stabili rapporti di collaborazione e scambi in Germania, Olanda, Turchia e in altri Paesi, si è occupata la Vcf, organizzazione non governativa impegnata nella conservazione delle specie di avvoltoi europei, esperta di riproduzione in cattività, reintroduzione e protezione di avvoltoi nel loro habitat naturale.

Nella struttura realizzata all’interno del cantiere boschivo di Cea Romana sono arrivati anche altri cinque individui, tre provenienti dall’Olanda e due dalla Repubblica Ceca. Le strutture da cui provengono sono l’Artis Zoo di Amsterdam, il più antico giardino zoologico dei Paesi Bassi, con cui LIFE Safe for Vultures ha già collaborato in passato, il Gaia Park di Kerkrade, una struttura immersa nel verde a metà strada tra Maastricht e la città tedesca di Aquisgrana, e il Dvůr Králové Zoo di Dvůr Králové nad Labem, nella Repubblica Ceca, che appartiene a un’associazione di zoo fondata nel 1990.

Il gruppo che da qualche giorno soggiorna a Villasalto è dunque composto da 30 individui complessivamente. È il terzo contingente coinvolto nel programma di restocking ed è il più numeroso. Tra aprile e ottobre LIFE Safe for Vultures ha consentito il rilascio nel Sud Sardegna di 35 grifoni. Le loro abitudini alimentari e i loro spostamenti sono continuamente monitorati dagli studiosi e dai monitoratori del progetto. Tra qualche mese potranno unirsi a loro anche quelli arrivati in Sardegna da circa una settimana, partecipando così alla realizzazione di un’azione che i partner del progetto considerano fondamentale per il ripopolamento del grifone in tutta l’isola, replicando gli ottimi risultati centrati nel quadrante nordoccidentale, tra Bosa e Alghero, grazie a LIFE Under Griffon Wings.