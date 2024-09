Due ragazzi di 20 anni muoiono nel lago di Castel Gandolfo: uno voleva salvare l’amico

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Una gita trasformata in dramma per 3 ragazzi del Burkina Faso, ospiti di un centro di accoglienza ai Castelli romani. Nel pomeriggio di ieri 3 ventenni stavano facendo una passeggiata in monopattino sulla riva del lago e poi hanno deciso di prendere un pedalò. Si sono allontanati dalla riva è uno di loro ha deciso di tuffarsi. Quando gli amici hanno visto che non riemergeva, si è tuffato per aiutarlo. Ma quando anche lui non tornava in superficie, il terzo ragazzo rimasto sul pedalò è corso a dare l’allarme. Dopo ore di ricerche da parte dei sommozzatori, sono stati ritrovati purtroppo i corpi senza vita dei due ragazzi, spinti a fondo dalla corrente molto forte del lago. Saranno le forze dell’ordine a ricostruire l’esatta dinamica della tragedia.