Selargius, torrente in piena in via Monte Monviso

L’ennesima falla nella condotta idrica, questa volta a Selargius, che causa lo spreco del bene primario, essenziale come l’aria che si respira e prezioso, in questo periodo più che mai, considerato che i bacini sono quasi a secco. Ecco così che i cittadini, con premura e senza indugio, avvertono l’ente di competenza per rimediare e riparare il guasto. A distanza di due giorni, però, a Su Planu, l’acqua continua a sgorgare dal sottosuolo, riversandosi in strada e sul marciapiede ma, soprattutto, accentuando lo spreco idrico, quello tanto richiamato dalle istituzioni con ordinanze e appelli, al fine di scongiurare l’uso non necessario delle risorse idriche a disposizione.