Fondata il 13 marzo 2024 con una sola vettura, Dubai Rent 7.0 è oggi una delle realtà imprenditoriali più sorprendenti e in rapida ascesa del panorama italiano nel settore del noleggio di auto di lusso e mezzi ad alta gamma.

In appena dodici mesi, partendo da un progetto ambizioso ma ancora tutto da costruire, l’azienda ha saputo imporsi con forza, costruendo un modello operativo di eccellenza, un parco mezzi in continua evoluzione e un servizio clienti capace di distinguersi per qualità, precisione e affidabilità.

L’espansione del parco auto rappresenta uno dei pilastri della crescita di Dubai Rent 7.0.

Le più recenti acquisizioni hanno portato all’inserimento di modelli di assoluto prestigio, in grado di soddisfare una clientela esigente ed esclusiva:

• La straordinaria Ferrari Portofino M, simbolo assoluto di stile italiano, performance e innovazione.

• La grintosa e sportiva BMW M2, per chi cerca emozioni pure alla guida.

• Il maestoso GL63 AMG, SUV di riferimento per chi desidera unire lusso e potenza in ogni viaggio.

• L’intramontabile Hummer H2, icona di robustezza e spirito d’avventura.

Con una gamma così variegata e in costante ampliamento, Dubai Rent 7.0 si propone oggi come un punto di riferimento unico per il noleggio di supercar, auto sportive, SUV di lusso e soluzioni di mobilità premium.

Non solo esclusività, ma anche accessibilità.

Un altro elemento distintivo di Dubai Rent 7.0 è l’approccio innovativo ai prezzi: l’azienda propone tariffe altamente competitive, garantendo a un pubblico sempre più ampio la possibilità di vivere esperienze di guida straordinarie senza rinunciare alla qualità e al prestigio.

Una scelta coraggiosa che ha permesso di abbattere le barriere di accesso al mondo delle auto di lusso, mantenendo standard elevatissimi sia nei mezzi sia nel servizio.

I numeri confermano la bontà del progetto:

In un solo anno di attività, Dubai Rent 7.0 ha superato il fatturato di diversi milioni di euro, raggiungendo traguardi che molte start-up impiegano anni a toccare.

Una crescita non casuale, ma frutto di una strategia precisa: investire nella qualità dei mezzi, puntare sull’eccellenza del servizio clienti, sviluppare un marchio riconoscibile e credibile, e scegliere collaborazioni strategiche nei settori del turismo, dello sport e del lusso.

La sede operativa dell’azienda si trova in una posizione strategica, Viale Marconi 229, Cagliari, all’interno di una struttura moderna e funzionale, progettata per offrire la massima efficienza logistica e operativa, oltre che per accogliere i clienti in un ambiente professionale e curato in ogni dettaglio.

Dubai Rent 7.0 guarda al futuro con entusiasmo e determinazione.

Tra i prossimi obiettivi:

• Continuare l’ampliamento del parco auto con modelli sempre più esclusivi e ricercati.

• Consolidare la presenza capillare in Sardegna con nuove sedi strategiche.

• Estendere il progetto a livello nazionale, con aperture mirate in città chiave.

• Rafforzare le partnership nei settori del turismo di alta gamma, dello sport e degli eventi internazionali.

• Potenziare ulteriormente la presenza digitale, offrendo servizi smart e un’esperienza online all’altezza delle aspettative di una clientela moderna e sofisticata.

Con una visione imprenditoriale chiara e coraggiosa, Dubai Rent 7.0 apre oggi le porte anche a nuovi imprenditori: l’azienda è alla ricerca di partner motivati per nuove aperture in franchising, offrendo la possibilità di entrare a far parte di un progetto vincente, supportato da un brand forte, da una struttura solida e da un know-how consolidato in ogni fase del business.

Dubai Rent 7.0 non è solo un autonoleggio di lusso: è uno stile di vita, una mentalità, un’idea di mobilità che guarda oltre il semplice viaggio.

È il simbolo di chi non si accontenta, di chi vuole distinguersi, di chi sceglie ogni giorno l’eccellenza.

Il viaggio è appena cominciato.

Seguite l’evoluzione di Dubai Rent 7.0 sui nostri canali social ufficiali e preparatevi a vivere esperienze senza paragoni.