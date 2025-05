Fondata nel gennaio 2024, Dubai Rent 7.0 si è imposta in appena un anno come una delle realtà più ambiziose e sorprendenti del panorama italiano nel settore del noleggio di auto di lusso e mezzi ad alta gamma.

Con sedi operative già attive a Cagliari, Iglesias e Oristano, oggi l’azienda annuncia l’avvio della fase finale del piano di espansione in Sardegna: l’apertura delle nuove sedi strategiche a Nuoro, Olbia e Sassari.

Tre piazze chiave, scelte per la loro posizione, il potenziale turistico e commerciale, e il valore simbolico per chiudere il cerchio e trasformare la Sardegna nella prima regione completamente presidiata da un brand luxury locale.

Dubai Rent 7.0 apre ufficialmente la ricerca di investitori e partner motivati

a prendere parte a questo progetto, con accesso a una formula franchising solida, collaudata e supportata da un brand in forte crescita, una struttura centralizzata e un piano industriale chiaro.

Chi stiamo cercando

Persone con spirito imprenditoriale, con capacità organizzativa e desiderio di crescita.

Non è richiesta esperienza nel settore automotive: il nostro team fornisce formazione, assistenza e affiancamento operativo per ogni fase del progetto.

L’obiettivo è chiaro: con Nuoro, Olbia e Sassari, Dubai Rent 7.0 punta a diventare il primo gruppo luxury realmente capillare dell’intera Sardegna, trasformando l’isola non solo in una destinazione esclusiva, ma in un vero e proprio quartier generale operativo per l’espansione nazionale e internazionale.

Un brand già in fase di preparazione per l’IPO su Borsa Italiana (Milano) prevista entro il 2025, e già proiettato verso una successiva apertura anche sul mercato americano (NASDAQ).

Abbiamo dimostrato che anche partendo da una sola vettura, si può costruire qualcosa di solido, ambizioso e credibile. Ora vogliamo farlo insieme a chi sogna in grande.

Dubai Rent 7.0 non è solo un autonoleggio: è un modello di business, uno stile di vita, una mentalità.

E adesso, apre le porte ai prossimi protagonisti della sua storia.

Per informazioni su opportunità di investimento e franchising:

WhatsApp diretto: 345 356 1113

Instagram: @dubai_rent7.0*

Se non conoscete l’azienda o non li avete mai sentiti ad oggi lasciamo la pagina social qui sotto.



https://linktr.ee/dubai_rent7.0_srl?utm_source=linktree_profile_share<sid=eea29089-f5e6-4310-a556-65664e525cbd