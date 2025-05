Come ogni anno si rinnova l’appuntamento con la storia, la cultura e la trazione di un antico rito che si ripete per legare nel segno della fede e dell’amore due giovani che hanno deciso di giurarsi amore eterno. E lo fanno attraverso la cerimonia delle catene che contraddistingue la grande festa, oggi anticipata dal sindaco Gigi Concu e dallo storico presidente della Pro Loco, Gianni Frau. Sa Cantada a is piciocas e Su trasferimentu de is arrobas faranno da cornice alla lunga giornata che sarà segnata da una serie di eventi che accompagneranno i due giovanissimi futuri sposi a pronunciare il fatidico “Sì” nella chiesa di Maria Vergine Assunta, per poi sigillare le promesse nella chiesa di San Giuliano”.

Nella splendida foto di Davide Loi, i futuri sposi raggianti.