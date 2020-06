Droga nascosta in blocchi di cemento e sotto la paglia, pregiudicato 44enne di Guasila arrestato

Seicento grammi di marijuana, 830 di hascisc e 145 di cocaina. Oltre un chilo e mezzo di droga, quella sequestrata dagli investigatori della squadra mobile in una casa di via dei Mille a Guasila. A finire in manette Salvatore Melas, 44 ani, pregiudicato con precedenti specifici, ritenuto un punto di riferimento per la realtà locale con ramificazioni che arrivavano fino all’hinterland cagliaritano. Gi agenti, dentro l’abitazione dell’uomo, hanno trovato la droga nascosta in più punti: tutta suddivisa in numerosi involucri, in parte nell’appartamento e in parte nel giardino, all’interno di blocchetti in cemento, nella dependance, adiacente all’abitazione, mentre altra droga è stata trovata all’interno di un bidone di carburante, nascosto sotto dei cumuli di paglia.

Il pusher è stato arrestato e rinchiuso nel carcere di Uta.