Un ragazzino di 12 anni è stato aggredito domenica sera a Sassari da un gruppo di coetanei, durante i festeggiamenti successivi alla Cavalcata sarda. L’episodio è avvenuto nel centro città, al termine di un banale alterco con una ragazzina: il giovane è stato accerchiato da alcuni amici della ragazza e colpito con calci e pugni, fino a rimanere tramortito a terra. A intervenire sono stati alcuni agenti in borghese della polizia locale, che si trovavano in zona per servizio d’ordine. I poliziotti hanno identificato tutti i ragazzi coinvolti, minorenni sotto i 14 anni, insieme ad alcuni dei loro genitori. Il dodicenne è stato soccorso e accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata, dove i medici hanno riscontrato traumi facciali. Dopo le cure, è stato dimesso. Le indagini sono in corso: gli agenti stanno ascoltando testimoni dell’aggressione per raccogliere elementi utili alla ricostruzione dei fatti. Se non verrà presentata una denuncia formale, la polizia valuterà comunque l’invio di una segnalazione d’ufficio alla Procura dei minorenni.