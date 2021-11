Drammatico incidente mortale, ancora sangue sulle strade sarde: muore un uomo di 42 anni. Ancora un bruttissimo incidente con una vittima in Sardegna, avvenuto oggi intorno alle 19 a Mamoiada, al bivio della statale 389. La vittima è appunto il conducente di 42 anni, che era a bordo dell’auto che per ragioni ancora da accertare è uscita fuori strada. Per lui non c’è stato niente da fare, nonostante il pronto intervento del 118 e dei vigili del fuoco di Nuoro che hanno provveduto a mettere in sicurezza la carreggiata. L’auto si è schiantata a bordo strada, forse a causa dell’alta velocità, il 42enne è probabilmente morto sul colpo.