Fine del giallo: si costituisce il 30enne che ha travolto e ucciso una donna che faceva jogging a Carloforte. La vittima si chiamava Manuela Mura, aveva 41 anni, l’uomo di 30 anni che a bordo della sua auto l’ha investita e uccisa si è sostituito dunque in serata, dopo lunghe ore di tensione e di ricerche da parte delle forze dell’ordine. Ora è indagato per omicidio stradale e omissione di soccorso, si è presentato in caserma al fianco del suo avvocato. Ma dopo l’incidente secondo le prime testimonianze si sarebbe messo a dormire, per poi essere convinto dai conoscenti a costituirsi, vista l’eco della tragedia che ha letteralmente sconvolto oggi la città di Carloforte. La donna che stava correndo è morta quasi certamente subito, in seguito al forte impatto con l’auto, mentre l’uomo ha raccontato di non essersi reso conto di avere causato un simile incidente: “Pensavo di avere urtato un muro”, ha spiegato agli inquirenti.