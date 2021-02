Drammatico incidente mortale a Macchiareddu, strada deviata: un morto e un ferito in gravi condizioni. La segnalazione in diretta dagli automobilisti: strada bloccata, prima della rotonda di Macchiareddu (al km 6, in uscita da Cagliari, in direzione Capoterra) sulla Sulcitana c’è stato un incidente mortale, una persona è deceduta e un’altra è rimasta ferita gravemente. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118, insieme agli agenti della Polizia Locale. Ancora una volta la statale 195 si conferma teatro di incidenti mortali, ancora una croce sull’asfalto: la vittima non è stata ancora identificata, secondo le prime indiscrezioni si tratterebbe di un trentenne. Lo schianto fatale è avvenuto tra una Ford Focus e una Fiat 500.