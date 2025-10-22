Ha perso la vita in seguito a un incidente stradale avvenuto in via Adua. Secondo una prima ricostruzione il pensionato, residente nel paese, era alla guida del proprio motocarro Ape Piaggio quando, intorno alle 9.15, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro un muretto lungo la strada.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare: il decesso sarebbe avvenuto a causa di un improvviso malore sopraggiunto durante la guida.

I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri della Stazione di Guspini, che hanno informato l’autorità giudiziaria. Quest’ultima ha disposto la restituzione della salma ai familiari per le esequie che si svolgerà venerdì mattina.