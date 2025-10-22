Cerca ogni dettaglio che possa chiarire cosa è successo a suo figlio. È l’urlo di dolore della madre di Danilo Cancedda, la guardia giurata trovata senza vita in zona Santa Gilla a Cagliari scorso 13 febbraio.

Tanti i dubbi di questa donna e delle persone vicino al 40enne. La madre si rivolge nuovamente a chi ha effettuato il tatuaggio a suo figlio.

“Mi rivolgo alla persona che ha effettuato la scritta sulla schiena di mio figlio”, scrive mamma Daniela.

“E sono praticamente certa che non si tratta di un professionista che ha effettuato questa scritta quindi io ho messo la foto di mio figlio in modo tale che la persona che appunto ha effettuato questa scritta possa riconoscere mio figlio e contattarmi in privato per favore lo chiedo col cuore in mano. spero che questa persona si faccia avanti “