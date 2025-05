Morire mentre si prende il sole in spiaggia. È accaduto questa mattina a Pinerella, vicino Cervia, quando una donna è stata investita e uccisa da una ruspa che stava livellando la spiaggia dopo il maltempo degli scorsi giorni. La tragedia è avvenuta sotto gli occhi terrorizzati degli altri bagnanti che hanno anche sentito le urla del conducente del mezzo. Stando ad una prima ricostruzione, la donna- non ancora identificata- era sdraiata sulla battigia quando la ruspa l’ha travolta. Le urla disperate dell’uomo alla guida del mezzo- in forte starò di choc- hanno allertato gli altri bagnanti.

Nel luogo della tragedia sono intervenuti anche la Capitaneria di porto, i carabinieri della Compagnia di Cervia-Milano Marittima e la Polizia locale, che hanno sentito il bagnino di salvataggio che ha assistito alla tragedia insieme ad un altro testimone.