La carissima, indimenticabile

M aria Caredda

Ved. RILLA



ha raggiunto in cielo il suo adorato marito Gianfranco.

Ne danno il triste annuncio il figlio Alberto, la sorella Angela, i nipoti e i parenti tutti.

I funerali avranno luogo lunedì 26 maggio 2025 alle ore 10:00 nella Chiesa di San Massimiliano Kolbe in Via Cornalias a Cagliari .

_____________________________________________________________________________