Una notte di festa e gioia per il quarto scudetto della propria squadra del cuore di è trasformata in tragedia per Massimo Chiaiese, titolare con Francesco Marotta della nota paninoteca “McFratm” di Secondigliano. Stando alle prime informazioni, il 47enne sarebbe caduto dal suo scooter via Sant’Ignazio di Loyola in zona Camaldoli. Inutile, purtroppo, la corsa al Cardarelli, Chiaiese è deceduto poco dopo.

L’attività era stata aperta da circa 3 anni e il suo nome era diventato noto anche grazie all’appellativo che il giocatore Pasquale Mazzocchi aveva dato al suo compagno di squadra Scott McTominay, al quale era stato anche dedicato un panino.

Sulla tragedia indaga la polizia locale per ricostruire la dinamica dell’incidente. Chiaiese aveva una moglie e una figlia di 7 anni.