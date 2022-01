Dramma in Sardegna: giovane di diciannove anni muore a due mesi dal fatale incidente in sella alla sua moto. Ha smesso di battere il cuore del giovanissimo Antonio Chessa, che era ricoverato in Rianimazione ormai da due mesi: è morto all’ospedale di Sassari, dove i medici a lungo hanno tentato disperatamente di salvargli la vita. Ma purtroppo non c’è stato niente da fare: troppo gravi le ferite nel sinistro avvenuto a bordo della sua moto a San Quirico. Momenti di disperazione per familiari conoscenti e amici, grande cordoglio a Sassari, dove il ragazzo era molto conosciuto.