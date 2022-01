Accordo fatto sulle mascherine Ffp2: costeranno 75 centesimi

Accordo fatto sul prezzo calmierato delle mascherine Ffp2, diventate obbligatorie per salire sui mezzi pubblici o andare in luoghi affollati come cinema e teatri. La struttura commissariale, d’intesa con il ministero della Salute e sentito l’Ordine dei Farmacisti, ha raggiunto l’accordo con FederFarma, AssoFarm e FarmacieUnite circa la vendita delle mascherine Ffp2 a prezzo calmierato presso le farmacie aderenti. Il prezzo concordato è pari a 0,75 Euro per unità”. E’ quanto rende noto la struttura commissariale presieduta dal generale Francesco Paolo Figliuolo. “L’accordo sarà siglato a breve, e le adesioni saranno sottoscritte attraverso il sistema tessera sanitaria”, si legge ancora.