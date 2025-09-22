È attesa per oggi la sentenza di primo grado del processo a Ciro Grillo e ai suoi amici Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria, imputati per violenza sessuale di gruppo. L’udienza, inizialmente fissata il 3 settembre, era stata rinviata a causa di un lutto che aveva colpito il presidente del collegio giudicante Marco Contu.

Dopo le ultime controrepliche delle difese, affidate agli avvocati Alessandro Vaccaro, Andrea Vernazza, Mariano Mameli e Antonella Cuccureddu, il collegio – presieduto da Contu con i giudici a latere Marcella Pinna e Alessandro Cossu – si ritirerà in camera di consiglio per emettere il verdetto.

I fatti contestati risalgono all’estate 2019, quando una studentessa italo-norvegese denunciò di essere stata violentata, nella notte tra il 16 e il 17 luglio, nella villa di Beppe Grillo a Porto Cervo. Secondo l’accusa, i quattro giovani, allora diciannovenni, avrebbero approfittato delle condizioni di inferiorità fisica e psichica della ragazza, alterata dall’alcol, costringendola a subire e compiere atti sessuali. La vicenda è arrivata a processo nel giugno 2022.