Tragedia la notte scorsa a Montepiano, frazione del comune di Vernio, in provincia di Prato. Una ragazzo di 22 anni, David, ha ucciso a coltellate la madre 60enne e poi ha dato fuoco alla casa. A raccontare i fatti Luca Tescaroli, procuratore di Prato. I vigili del fuoco sono intervenuti per domare il rogo e hanno scoperto il corpo della donna. Il 22enne, invece, è stato trovato in stato confusionale. Sembrerebbe che il giovane avesse problemi di natura psicologica e che la famiglia fosse dai servizi sociali. Il padre del ragazzo invece vive in un’altra casa non lontano a Montepiano. Sono in corso i rilievi per chiarire con esattezza là dinamica dei tragici fatti.