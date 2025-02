RADIO ZAMPETTA SARDA:OTTO CUCCIOLI DI 2 MESI ABBANDONATI, CERCANO ADOZIONE DEL CUORE.

L’ appello accorato di Cristina per 8 cuccioli abbandonati in mezzo alla strada, in cerca di adozione :

“Hanno forse due mesi e già conoscono la disperazione di trovarsi da soli, senza la mamma e senza cibo. Salvati da un ragazzo si trovano ora in un terreno nell’ hinterland di Cagliari, perché non ha la possibilità né di tenerli nè di curarli. Stanno mangiando crocchette del discount, non sono sverminati, non sono ancora vaccinati. Questo ragazzo è disperato perché non ha i soldi e non sa come fare. Vi prego, di aiutare come potete, serve veramente tutto, cibo, un vaccino pagato, il vermifugo, una cuccia. E soprattutto tante condivisioni per far trovare una famiglia a questi piccoli innocenti. Non voltatevi dall’altra parte, come non si è voltato chi li ha salvati.”

Contattate la volontaria al +39 340 837 813