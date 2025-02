Centinaia di messaggi per il piccolo Leo, stroncato da un male incurabile a 6 anni: “Vola in alto guerriero”.

Si chiamava Leonardo Antonio Zucca il bambino che è deceduto oggi a Cagliari: amava il calcio e ridere, soprattutto. E con quel sorriso verrà per sempre ricordato da chi lo ha conosciuto. Un dolore immenso, al quale si stringe la comunità di Villanova Monteleone, “giungano le nostre preghiere e più sentite condoglianze” ha espresso il parroco don Giuseppe.

“Speravo tanto in un lieto fine, purtroppo non è andata così” ha espresso una amica di famiglia: un sostegno morale ai genitori Stefano e Cinzia e a tutti i parenti del piccolino in questo giorno di profonda tristezza da parte di tutti, anche di chi non conosceva Leonardo ma rimane sempre basito quando un bimbo va via troppo presto. Domani l’ultimo saluto a Bonaria al guerriero che amava ridere.