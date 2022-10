Dramma carceri in Sardegna, si suicida un poliziotto di 53 anni

Si è tolto la vita a 53 anni, lascia la moglie e una figlia, un agente della polizia penitenziaria in servizio nella casa di reclusione di Is Arenas, ad Arbus. “Nel pomeriggio di oggi, lunedì 10 ottobre 2022, in Sardegna, tramite impiccagione, si è consumato l’ennesimo suicidio di un poliziotto penitenziario, un vice sovrintendente cinquantatreenne in servizio presso la Casa di Reclusione di Is Arenas. Ad ora non si conoscono le cause dell’estremo gesto messo in atto, pare, in un podere di proprietà dello stesso vice sovrintendente. Il collega lascia una moglie e una figlia”, fa sapere il sindacato Fns Cisl.

“La polizia penitenziaria è di nuovo in lutto, oggi piangiamo un altro servitore dello Stato. Purtroppo – dice il segretario generale Fns Cisl Giovanni Villa – non è la prima volta che scriviamo di colleghi che con gesti estremi si tolgono la vita. Un fenomeno questo che puntualmente ci lascia esterrefatti e che ci pone molte domande alle quali purtroppo non sempre si trovano le risposte. Chiediamo con forza all’amministrazione penitenziaria che si sforzi maggiormente nel cercare di prevenire questi gesti così estremi. Esterniamo le nostre più sentite condoglianze alla moglie e alla figlia unitamente a tutta la polizia penitenziaria e all’amministrazione con la speranza che non accadano più queste tragedie”, conclude Villa.