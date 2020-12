Dramma al Policlinico di Monserrato, muore neonato di un mese di Villaputzu

Un neonato di appena un mese è morto, nella notte, al Policlinico di Monserrato. Il piccolo, di Villaputzu, era stato ricoverato sabato. Un lutto immenso, quello che colpisce la comunità di cinquemila anime del Sarrabus. La notizia del dramma ha rapidamente fatto il giro tra i residenti, gettando tutti nello sconforto. Una vita giovanissima che si spezza, e una famiglia che piomba, improvvisamente, in un dramma. Dal Policlinico fanno sapere che “il neonato era ricoverato in terapia intensiva neonatale. Domani sarà effettuato il riscontro autoptico per stabilire le cause della morte”. Il sindaco villaputzese, Sandro Porcu, afferma che “tutta la comunità è sconvolta. I genitori del neonato sono conosciuti in tutto il paese, sono una coppia giovane, di nemmeno quarant’anni. Ho parlato con loro, mi hanno detto che il piccolo aveva avuto dei problemi respiratori e che non stava bene già da qualche giorno. Per tutta la nostra comunità è una tragedia, questo 2020 è veramente un anno brutto”.

Nella pagina Facebook della parrocchia di San Giorgio Martire di Villaputzu è stato già pubblicato un post-necrologio: “Angelo di Dio. Un angelo appena partito dal Paradiso ha toccato la Terra il 18 novembre scorso, portando tanta gioia nel cuore di mamma e babbo, dei nonni e dei parenti tutti. Ieri sera ha deciso di tornare in cielo per chiedere a Gesù Bambino di portare a tutti forza di amore e di pace. Sentite condoglianze per questo dolore immenso ai genitori e parenti”.