Cagliari, arrestato l’autore del furto in un ristorante del centro: è un noto 55enne

Cagliari, evade dai domiciliari e compie diversi furti. Arrestato un 55enne.

Stamattina intorno alle 5, gli Agenti della Squadra Volante hanno riconosciuto, mentre percorreva via Manno con due buste in mano, il ben noto Osvaldo Olla, 55enne cagliaritano e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

L’uomo è stato immediatamente bloccato, dopo un’intera giornata trascorsa sulle sue tracce, poiché la mattina precedente, durante il quotidiano controllo dedicato al rispetto delle restrizioni, con grande destrezza si è dato alla fuga sottraendosi ai poliziotti e facendo perdere le proprie tracce. Dagli accertamenti compiuti i poliziotti hanno potuto constatare che durante la sua irreperibilità, il 55enne ha perpetrato numerosi furti in zona Piazza del Carmine, l’ultimo in ordine di tempo quello ai danni di un noto ristorante del centro, dal quale, dopo aver danneggiato un pannello di plexiglass, ha asportato il registratore di cassa con all’interno 300 euro. Ad un primo controllo Olla è stato trovato in possesso di diversi oggetti e merce di cui non ha saputo dare spiegazioni valide. Inoltre aveva con sé varia merce acquistata nel corso della giornata, utilizzando un bancomat trovato all’interno di una borsetta sottratta da un’auto posteggiata sempre nella stessa zona del centro cittadino. Gli agenti hanno attribuito all’uomo la paternità degli episodi delittuosi anche grazie ai riscontri avuti con delle immagini estrapolate dal sistema di video sorveglianza del ristorante.

Il 55enne è stato tratto in arresto per il reato di evasione e denunciato per i reati di ricettazione, furto aggravato, per indebito utilizzo di carte di credito, nonché per possesso ingiustificato di chiave alterate e grimaldelli. Trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura, è in attesa dell’udienza direttissima prevista per questa mattina.