Gravissimo incidente a Tertenia, donna finisce fuori strada con l’auto: all’ospedale in codice rosso

Incidente stradale in località Pardu e’Sua, alla periferia di Tertenia. Un’auto fuoristrada condotta da una donna di 66 anni, per cause in via di accertamento dei carabinieri della locale stazione, è uscita di strada finendo in un canale. La donna, dopo essere stata estratta dall’auto, è stata ricoverata in codice rosso all’ospedale di Lanusei. Sul posto i carabinieri di Tertenia, 118 e Vigili del Fuoco di Lanusei.