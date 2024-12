Dramma a Sassari, un uomo muore soffocato tra le fiamme del suo appartamento a Monte Rosello. Ecco di chi si tratta: per Salvatore Grandi non c’è stato niente da fare, fatale l’incendio avvenuto nella sua abitazione di via Amedeo Nazzari. L’uomo, 69 anni, si trovava in condizioni di disabilità a causa di un brutto incidente avvenuto tempo fa. Disperazione tra i soccorritori, sul posto a Sassari sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco e gli operatori del 118. Fatale il gas sprigionato dalle fiamme, la vittima è rimasta senza ossigeno. In via Monte Rosello sono arrivati in preda allo sgomento anche i parenti di Salvatore Grandi, in quella che a Sassari è la tragedia della vigilia di Natale.