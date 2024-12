Un altro step per l’amministrazione Zedda, che ha approvato il Bilancio di previsione finanziario 2025/27. “Ringrazio, ancora una volta, il lavoro congiunto di maggioranza e opposizioni, del presidente della Commissione bilancio Giovanni Porrà e degli uffici”, scrive il primo cittadino. “Questo ci permette di procedere più speditamente nel raggiungere l’obiettivo di spesa delle risorse europee (il 20% entro il 2025), in modo tale da ambire a ottenere una premialità. Ulteriori risorse, circa 33 milioni di euro, per lo sviluppo della città.”

Un grosso sforzo mirato al miglioramento della vita in città che, assicura, non peserà sui cittadini. “Una manovra finanziaria del valore complessivo di 502 milioni di euro (di cui 261 ml per le spese correnti) nel 2025; 484 milioni (di cui 257 ml per le spese correnti) nel 2026; 457 milioni (di cui 256 ml€ per le spese correnti) nel 2027, che, nonostante il taglio imposto dalla Stato – il cd. concorso alla finanza pubblica comportante una decurtazione di circa 1,3 ml della spesa corrente nel 2025 – non prevede per i cagliaritani un aumento delle tasse.”