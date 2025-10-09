Porto Pino, è arrivato morto su uno dei tanti barchini della speranza: giovane di 21 anni recuperato senza vita. Il dolore della comunità: “Come padre, come sindaco e come comunità di Sant’Anna Arresi siamo profondamente addolorati per la tragica notizia della morte di un giovane ragazzo di soli 21 anni, giunto privo di vita sulla spiaggia di Porto Pino, a bordo di un barchino della speranza. La sua giovane vita spezzata ci riempie di tristezza e ci invita a riflettere sulla drammaticità dei percorsi di migrazione. Ci uniamo in preghiera per lui e per tutte le vittime di queste tragiche traversate, auspicando un futuro di pace, dignità e speranza per tutti” ha espresso Paolo Luigi Dessì.