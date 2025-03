Tragedia questo pomeriggio in via Veneto a Ozieri. Un uomo di 60 anni è precitato dalla finestra di casa sua, al terzo piano della palazzina in cui viveva.

Inutili purtroppo i tempestivi soccorsi sul posto, per l’uomo era ormai troppo tardi. Le forze dell’ordine hanno avviato tutte le indagini del caso per far luce sulla dinamica dell’accaduto e al momento non si esclude alcuna ipotesi.