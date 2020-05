Dramma a Monastir, trovato morto un uomo dentro un’auto

Il corpo senza vita di un’uomo è stato trovato all’interno di un’automobile a Monastir, non distante da una delle rotonde del paese. Sul posto ci sono i carabinieri della compagnia di Dolianova, impegnati ad eseguire tutti i rilievi. Presente anche il medico legale per stabilire le cause esatte del decesso. Qualche ulteriore aggiornamento arriverà, probabilmente, solo nelle prossime ore.