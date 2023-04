Dorgali, via i cellulari: 12 adolescenti sono stati catapultati in mezzo alla natura

Una innovazione in Sardegna, quella della “Logout Livenow Digital experience” che sta prendendo sempre più piede e che ha l’obiettivo finale di educare i giovani a un uso corretto degli smartphone. Sempre in mano, pronti a scattare foto e registrare video da postare immediatamente sui social, in quest’avventura sono stati presi e riposti in una cassetta di sicurezza: c’è chi ha baciato il suo amato telefono prima di salutarlo per più di un giorno ma, pare, che non ci sia stato alcun pentimento: anzi. Come ben è stato dimostrato nel video riassuntivo dell’esperienza, i ragazzi si sono divertiti e anche tanto: tra giochi, tuffi, escursioni, chiaccherate e visite agli animali presenti nel luogo si sono ritrovati e, forse, hanno scoperto i veri rapporti sociali, quelli in uso dai loro genitori che, senza cellulare, trascorrevano le giornate in maniera totalmente diversa. La tecnologia, per fortuna, esiste e ha fatto passi da gigante ed è bene usarla. Ciò che preoccupa è l’eccesso, come per tutto, d’altronde. E allora è bene far capire questo aspetto ai ragazzi che, negli anni della pandemia hanno abusato di questo strumento per stare aggrappati alle relazioni e che, finite le restrizioni, hanno continuato con un uso spesso improprio.

Un evento “molto, molto gratificante” ha espresso Gavino Puggioni, un promotore dell’iniziativa, sulla sua pagina Facebook. “Stacca la spina e disconnettiti insieme a noi per un’avventura unica”: questo il messaggio promozionale dell’idea che ricongiunge le persone tra loro e non di certo virtualmente.