Il mare era un pò mosso ma sempre bello e limpido, soprattutto in questa speciale occasione per l’uomo, 65 anni, che da quasi 20 è affetto da Sla. E ha fatto nuovamente il bagno grazie all’impegno dei volontari della “Misericordia di Assemini” e dell’associazione “Is Amigus de Brunu” che hanno accompagnato e assistito l’uomo per tutto il tempo della permanenza al mare. Al suo finaco, sempre la moglie. Le immagini della giornata al mare sono state condivise sul web: per Gigi è stato il primo bagno dopo 19 anni, la dimostrazione che con la solidarietà e la fratellanza niente è impossibile.