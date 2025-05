Dopo quasi un anno dalla morte di Giovanni Fanni i residenti di Viale Poetto sono ancora in attesa delle contromisure per la sicurezza.

Tre mesi fa ci eravamo recati nell’incrocio tra via Tramontana e Via Campioni d’Italia, dove a Luglio dello scorso anno perse la vita Giovanni Fanni, che eroicamente nel tentativo di salvare la vita a suo figlio venne investito da uno scooter.

Da quel momento il Comune ha promesso una serie di contromisure per mettere in sicurezza la strada, tra tutte quella principale prevede l’introduzione di nuove strisce pedonali rialzate proprio in quel punto.

Tre mesi fa avevamo ricevuto rassicurazioni dagli enti competenti, che hanno confermato che sarebbe stata solo una questione di tempo poiché il progetto degli attraversamenti pedonali rialzati riguardava tutta la città.

In questi mesi di nuovi “dossi” ne abbiamo visto a sufficienza, ma non ancora in questo tragico incrocio, dove le strisce pedonali sono ridotte ad una linea blu scura, come si può notare dal video, che ne rende minima la visibilità per gli automobilisti.

La zona in questione è momentaneamente oggetto di lavori e di scavi da parte del Comune, che ne rendono la viabilità ancora più incerta.

A questo punto ci chiediamo quando verranno presi provvedimenti, dovremo aspettare che succeda un altra tragedia?