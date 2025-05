Nel cuore del quartiere San Benedetto, a Cagliari, via Parini versa in condizioni di degrado che non sembrano interessare a nessuno. A segnalarlo è Adriano, un cittadino che già il 12 aprile scorso ha inviato una mail al servizio igiene del suolo per richiedere un intervento, senza però ottenere alcuna risposta. “I tre grandi sacchi sono ancora oggi abbandonati sul marciapiede dal mese di ottobre 2024, segno di un’incuria e una totale indifferenza dell’amministrazione”, denuncia. Si tratta di sacchi colmi di rifiuti, presumibilmente materiali di scarto provenienti da lavori edili, posizionati lungo il marciapiede della via, parallela alla più trafficata via Dante. La situazione, oltre a rappresentare un evidente problema estetico ed igienico, sono di ostacolo anche per i pedoni. Nonostante le sollecitazioni, nessuno ha ancora provveduto alla rimozione, lasciando la zona in uno stato di trascuratezza che alimenta il malcontento dei residenti. Così, una semplice segnalazione viene ignorata per mesi, mentre la sporcizia resta lì, sotto gli occhi di tutti. Nel mancato intervento delle istituzioni, via Parini continua a essere il simbolo di un degrado urbano che, per ora, non ha ancora trovato soluzione.