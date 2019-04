Donori, c’è grande attesa per la Granfondo Pro Loco

C’è grande attesa a Donori per la terza edizione della Granfondo Pro Loco Donori-Trofeo Bike World, terzo appuntamento per la Sardinia Cup Olympia Biemme EthicSport, il circuito regionale che sta mettendo in luce un grande fermento della Mtb sarda con alti numeri di partecipazione a ogni prova. Dopo le vittorie di Eros Piras a Capoterra e del colombiano Diego Arias a Pau si preannuncia grande battaglia anche a Donori, con lo stesso Piras che aspira al bis consecutivo di successi ma che si troverà a fare i conti con l’omonimo Stefano Piras e con Nicholas Garau che lo seguono direttamente in classifica. Fra le donne favorita Sara Serrau, prima nella prova di domenica scorsa.

Il percorso di gara si profila ideale per una prova dagli alti contenuti agonistici. I concorrenti si troveranno a gareggiare su 49,7 km per un dislivello di 1.385 metri, un tracciato leggermente modificato rispetto allo scorso anno e che si caratterizza per l’alta concentrazione di salite con punte di pendenza che arrivano al 23% e di discese tecniche, ma nel quale sono stati inseriti anche alcuni divertenti single track. Un premio speciale andrà al primo uomo e alla prima donna che transiteranno al Gran Premio della Montagna posto al km 18. Insieme al tracciato agonistico sono previsti anche due percorsi cicloturistici, di 34,5 km per 1.007 metri e di 18,2 km per 531 metri.

Il ritrovo della gara è fissato presso lo Snack Bar 387, nella zona industriale sulla SS387 con inizio alle ore 8:00, la partenza verrà data alle 10:00 a un centinaio di metri di distanza con avvio separato fra i partecipanti alla Point to Point e gli escursionisti. Lungo il tracciato i concorrenti troveranno 3 punti di ristoro, all’arrivo è previsto il tradizionale Pasta Party curato direttamente dalla Pro Loco con una rassegna di prodotti locali. Le iscrizioni sono già chiuse per la prova agonistica, gli escursionisti potranno invece aderire anche provvedendo sul posto al costo di 23 euro per i maggiorenni e 15 per gli Under 18. Unica incognita le condizioni del tempo, chiodo fisso per gli organizzatori e non solo da qui alla domenica, ma il tracciato è pedalabile anche in caso di pioggia.