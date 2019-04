Cagliari la rassegna di “Echi lontani” prosegue con il Duo La Selva

Domani, sabato 13 aprile, a Cagliari il festival Echi lontani prosegue con un viaggio musicale tra le capitali culturali europee del Sei e Settecento. L’appuntamento è alle 21 nella suggestiva chiesa di Santa Maria Chiara (scalette Santa Chiara) dove il Duo La Selva, composto da Carolina Pace ai flauti e Michele Carreca alla tiorba, si esibirà in un concerto intitolato Viaggio in Europa.

Sonate barocche di Matthew Locke, Robert De Visée, Diogenio Bigaglia e Georg Philipp Telemann, solo per citarne alcune, prenderanno per mano l’ascoltatore in un immaginario viaggio che nel suo programma non cerca l’omogeneità di stili ma, al contrario, va alla ricerca della più ampia varietà di musiche nella forma della suite e della sonata.

Echi lontani è organizzato dall’omonima associazione culturale in partenariato con il Conservatorio “Giovanni Pierluigi da Palestrina” e con la collaborazione della Fondazione di ricerca “Giuseppe Siotto” e dell’associazione culturale “Le Officine”.

Biglietti : il costo dei biglietti è di 5 euro (intero) e di 3 euro (ridotto).

Echi lontani è tra i membri del network Rema, l’unico rappresentante per la musica antica in Europa nato con lo scopo di favorire lo scambio di conoscenze, informazioni e collaborazioni nel campo della musica antica.

Echi lontani è realizzato con il contributo di: Regione autonoma della Sardegna, Comune di Cagliari, Fondazione di Sardegna.

Carolina Pace è nata a Roma nel 1977. Ha cominciato a suonare il flauto dolce giovanissima con P. Luigi Meloni. Durante gli anni scolastici si é esibita regolarmente con il Complesso Flautistico Romano da lui fondato e in altre formazioni di musica antica, suonando per varie produzioni musicali e per la prima rete televisiva RAI.

Dopo la maturità classica ha studiato flauto dolce a Basilea (CH) con Kathrin Bopp presso la Schola Cantorum Basiliensis, specializzandosi in musica rinascimentale e barocca e ottenendo il diploma da solista nel 2003. Ha partecipato a corsi di specializzazione di flauto dolce e musica d’insieme con Marion Verbruggen, Pedro Memelsdorff e Dan Laurin.

Ha vinto il primo premio nel concorso internazionale De Musica Antiqua, sezione musica da camera.

Dal 2004 risiede di nuovo a Roma e suona in varie formazioni di musica antica con cui partecipa regolarmente a festival internazionali in Italia, Svizzera, Francia e Germania.

All’attività concertistica affianca quella didattica, insegnando flauto dolce in Svizzera e in Italia. Ha registrato diversi CD per la Synthagma Musicum. Dal 2005 è membro del RomaBaroqueConsort.

Michele Carreca. Nato a Foggia, si è diplomato in liuto presso il Conservatorio S.Cecilia di Roma nella classe di Andrea Damiani nel 2006. Ha studiato inoltre con Hopkinson Smith, uno dei più grandi liutisti dei nostri tempi. Ha fondato con la flautista Carolina Pace l’ensemble La Selva con il quale svolge attività concertistica e realizza vari progetti discografici. Da solista, e in formazioni dal duo al consort, Michele Carreca ha suonato al Musikverein di Vienna, nella Brahms Saal, Europäische Wochen Festspiele Passau (Germania), per i “Concerti del Quirinale di Radio 3” (Roma), Piazza Verdi (Radio 3) Milano, “La Stanza della Musica” (Rai Radio 3), per la prima edizione dell’European Early Music Day del REMA, e non solo. Come continuista ha suonato sotto la direzione di John Eliot Gardiner, Andrea Marcon, Alessandro De Marchi, Chiara Banchini, tra gli altri.

Ha tenuto master class e lezioni-concerto presso numerose Istituzioni, tra cui il Conservatorio di Foggia, il Conservatorio di Pescara, l’Universidade Federal do Estado do Rio De Janeiro, il Dams Università Roma Tre. Ha inciso per Brilliant Classics, Baryton, Classic Voice-Antiqua, Hatje Cantz, Ipsar, Rai Trade, Urania Records.

A settembre 2014 è uscito per la Continuo Records il cd “Mr Dowland’s Fortune”, dedicato alla musica per liuto di John Dowland.

Attualmente insegna Liuto al Conservatorio V.Bellini di Palermo.

I suoi ultimi lavori discografici sono il cd ”Henriette the Princess of the Viol” per Deutsche Grammophon e il cd ” Giacomo Gorzanis Solo lute music” per Sony-Deutsche Harmonia Mundi.