Tappeti multicolori, musica ed esposizioni: è tutto pronto per la nona edizione di Tortolì In Fiore

Tortolì, 12 aprile 2019 – Si rinnova la magia delle infiorate artistiche per il nono anno consecutivo con Tortolì in Fiore, la manifestazione orchestrata magistralmente dall’Associazione Passioni d’Ogliastra, realizzata con il supporto di Infioritalia, del Comune e della Regione Sardegna. Le presenze della scorsa edizione hanno fatto contare le 20 mila e oltre, consacrando l’evento come uno tra i più interessanti dell’Isola.

Tortolì è pronta a ospitare uno degli eventi fiore all’occhiello della cittadina questo fine settimana, sabato 13 e domenica 14 aprile . I colori della primavera prenderanno vita nei tappeti floreali realizzati dalle abilissime mani delle infioratrici di Tortolì (e non solo) che animeranno anche quest’anno il cuore della città per creare uno spettacolo unico e ricco di fascino. Il tutto incorniciato da spettacoli, musica, mostre ed esposizioni.

Il tema di questa edizione è dedicato ai murales nel mondo, con la riproduzione delle opere di alcuni degli street artist più noti in Europa e America. Le infiorate da 4 x 5,5 mt saranno realizzate durante tutto l’arco della giornata di domenica 14 aprile in modo da mostrare ai visitatori passo dopo passo, fiore dopo fiore, petalo dopo petalo, il meglio di quest’arte straordinaria.

‘Siamo lieti di ospitare anche quest’anno Tortolì In Fiore, – dice il sindaco di Tortolì Massimo Cannas – una manifestazione a cui siamo molto affezionati, che negli anni ha saputo consacrarsi come un appuntamento immancabile attirando migliaia di visitatori, grazie all’ottimo lavoro organizzativo dell’Associazione Passioni d’Ogliastra, che cogliamo l’occasione di ringraziare.’

‘La nostra città è pronta per questo grande evento – afferma la consigliera con delega al Turismo e Spettacolo, Loredana Secci– Tortolì in Fiore è ormai diventa una delle migliori vetrine promozionali locali che apre alla stagione estiva e, puntualmente, sa incantare con le sue meravigliose infiorate artistiche i visitatori che giungono da tutta l’Isola, e non solo.’

”Tortolì in Fiore – sottolinea la presidente dell’associazione Passioni d’Ogliastra Cecilia Chiai – ritorna con un programma particolarmente significativo ed emblematico della nostra arte. Il 13 aprile tutto avrà inizio con l’infiorata dei piccoli e domenica 14 con il grande evento sul tema dei murales simbolo della bellezza e della creatività. Decine di iniziative – ha aggiunto – con cui presentiamo ai visitatori l’immagine e la forza di un’arte che sa essere autentica e creativa, che sa coniugare la sua tecnica alla modernità, conservando sempre una forte originalità, conquistando sempre più l’attenzione dei visitatori e dei media. Il numero delle presenze che cresce ogni anno ne è un emblema. Questa edizione – ha concluso – sarà la nostra porta per festeggiare i 10 anni per il 2020”.

Per questa edizione saranno presenti gli infioratori degli Agonizzanti di Artena quelli di Vignanello e di Castel Raimondo. Porteranno le loro opere di petali ed erbe costruite sia in orizzontale che verticale. La manifestazione prenderà il via di sabato con inaugurazione della Fiera Mercato e il sabato sarà anche la giornata delle infiorate a cura dei 540 bambini (32 classi coinvolte) delle scuole di Tortolì e Arbatax per il progetto ”Scuole in Fiore”.

Quest’anno evento d’interesse anche per i centri commerciali naturali. Primo fra tutti quello di casa Tortolì ”Centrocittà” presieduto da Pier Paolo Lai”la proposta di essere presenti con un nostro stand è partita da noi. La manifestazione sta crescendo di anno in anno e non potevamo più mancare. Anzi insieme a noi hanno accolto l’invito a essere presenti altri otto centri commerciali naturali come il Consorzio Cagliari Centro Storico, quello di Ilbono, Iglesias, il ”Sulki” di Sant’Antioco, Carloforte, Belvì e Dolianova.

Regolamentazione viabilità

In occasione di Tortolì In Fiore il comando di Polizia Locale ha predisposto una specifica ordinanza (N. 27 dell’11 aprile) che regolamenta traffico e viabilità per permettere lo svolgimento della manifestazione. Sabato 13 aprile dalle ore 08.00 alle ore 22.00: è fatto divieto di transito e di sosta, su entrambi i lati, nella Via Umberto e Via M. Virgilio, nel tratto di strada compreso tra l’intersezione con la Via V. Emanuele sino all’intersezione con la Via Sarcidano, ad esclusione dei mezzi adibiti allo svolgimento della manifestazione; sono istituiti complessivi n.5 stalli per persone diversamente abili nell’area adibita a parcheggi, compresa tra la Via Cedrino e la Piazza Rinascita adiacenti fabbricato privato; è consentito il transito dei veicoli provenienti dalla Via Petrarca in direzione della Via Sardegna.

Dalle ore 22.00 di Sabato 13 aprile 2019 alle ore 22.00 di Domenica 14 aprile si dispone la chiusura continuativa: di Corso Umberto, intervallo Via Vittorio Emanuele – Via Cedrino; Via Mons. Virgilio, intervallo Via Tirso – Via Gramsci;

IL PROGRAMMA

SABATO 13 APRILE 2019

9:30- Inizio Infiorate Scuole in Fiore

9:30- Inizio Infiorate Gruppo Infioratrici Citta’ di Tortoli’

10:00- Apertura Mostra Etnografica ”Un tuffo nel passato” a cura del Gruppo Folk Sant’Andrea Citta’ di Tortoli”’

10:00- Inaugurazione Fiera Mercato

10:30- Apertura Street Food

11:00- Apertura Mostra Fotografica ”Via Crucis Vivente” a cura della Parrocchia San Giuseppe di Tortoli’

11:00- Mostra personale di Maurizio Piras

11:00- Esibizione itinerante Coro di Arbatax

15:30- Spetalamento dei Fiori

16:30- Spazio Bimbi vicino Hotel17:00- Sfilate de ” Is Cambas de Linna” di Guspini

Orri’

17:00- Mostra statica Vespa Club Ogliastra

17:30- Ditta Vigliacci acrobati, comici, giocolieri

18:00- Dj set

18:30- Puro Malto Band spettacolo Musicale

19:00- Notte In Fiore

20:00-Spettacolo Gocce di Fuoco di Dario Buonanno (presso gelateria la favorita-Pizzeria Scattu)

DOMENICA 14 APRILE 2019

08:30- Inizio Infiorate Gruppo Infioratrici Citta’ di Tortoli’

08:30- Inizio Infiorate Piccole Infioratrici crescono

08:00- Inizio Infiorate Gruppi Ospiti di Artena, Castel Raimondo e Vignanello

10:00- Apertura Fiera Mercato

10:00- Apertura Street Food

10.00- Fiori e Spose Specialisti in Matrimoni presso Hotel Orri’

10:30- Gruppi Folk

11:00- Harley Davison Cagliari e Quattromori Chapter

11:30- Intrattenimenti Musicali

16:00- Progetto Concerto ” Il Mondo di Gio”’

16:30- Lona Clown presenta…Et Voila’

17:30- Big Flower Plant

19:00- Estrazioni Biglietti Lotteria di Tortoli’ In Fiore