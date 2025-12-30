Morire a soli 19 anni. È l’atroce destino della 19enne Aurora Livoli, trovata senza vita in un cortile di una palazzina a Milano.

Stando a quanto emerso, la giovane si era allontanata da Latina lo scorso novembre e la famiglia ne aveva denunciato la scomparsa. La giovane è stata riconosciuta grazie ai frame video delle telecamere di videosorveglianza diffusi dalla Procura nelle scorse ore, proprio nella speranza di poter identificare la ragazza.

Sul corpo della 19enne ci sarebbero evidenti segni di violenza e le forze dell’ordine indagano per omicidio. Il focus è su qualcuno che potrebbe aver visto Aurora nei suoi ultimi momenti di vita