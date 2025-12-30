Sembra la sceneggiatura di una fiaba Disney e invece, a volte, gli eventi meravigliosi riescono a sopraffare anche le realtà più difficili. È quello che è successo ad un bimbo di 8 anni ricoverato al Bambin Gesù di Roma, che aspettava un cuore da un anno e mezzo.

Il piccolo è stato operato prima di Natale e, fortunatamente, tutto è andato bene.

Incontenibile la gioia del bimbo e della sua famiglia, confortata in questo cammino delicato e doloroso dall’eccezionale equipe dell’ospedale romano, eccellenza della cura pediatrica.