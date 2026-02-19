Potrebbero essere già ad una svolta le indagini sul terribile delitto avvenuto in una cascina nell’area dell’ex Cnr a Scandicci, vicino Firenze.
La vittima, che da quanto si apprende sarebbe una 44enne tedesca, è stata ritrovata senza testa nell’edificio ormai abbandonato.
Gli inquirenti avrebbero già individuato un sospettato: si tratterebbe di un senzatetto.
L’uomo si troverebbe attualmente piantonato in ospedale dopo aver dato in escandescenze nell’area dove è avvenuto il delitto.
Stando a quanto ipotizzato fino a questo momento, l’omicidio potrebbe essere scaturito da una violenta lite. Ad avallare i sospetti degli inquirenti ci sarebbero anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza che ritraggono l’uomo nei pressi della cascina in orari compatibili con il delitto.
Le indagini sono ovviamente tuttora in corso per chiarire i punti oscuri di questa tragica vicenda.