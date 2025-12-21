Samassi – Donna investita mentre attraversava sulle strisce pedonali: è ricoverata al Brotzu, in prognosi riservata, in neurochirurgia.

Il grave incidente stradale è avvenuto questa mattina verso mezzogiorno, G.S. 75 anni circa, è stata colpita da un pick-up mentre attraversava la circonvallazione all’altezza del ponte. Sul posto sono arrivati l’ambulanza e l’elisoccorso che, dopo qualche minuto, ha elitrasportato la donna al Brotzu. Trauma cranico è stata la prima diagnosi, poi il ricovero in neurochirurgia.

Un punto molto trafficato e pericoloso quello dove la donna è stata investita: snodo principale del paese, nonostante gli attraversamenti pedonali ben tracciati a terra “ogni giorno si rischia tanto” esprimono alcuni residenti che, subito dopo l’incidente, sono accorsi sul posto. I concittadini della signora ora sperano che possa riprendersi presto, i rilievi di legge sono stati eseguiti dai Carabinieri.